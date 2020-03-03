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tarihinde bir ilk! 10 yıllık ilk kez yüzde 1'in altına düştü

'de 10 yıl vadeli , tarihinde ilk kez yüzde 1'in altına düştü. Devlet tahvillerinin getirilerindeki gerileme, 'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik aldığı 50 baz puanlık indirimi kararının ardından gerçekleşti.

  • Dünya
  • 03.03.2020 23:19
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 23:32
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ABD tarihinde bir ilk!

'de 10 yıl vadeli , yüzde 1'in altına düştü.

Yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, gün içinde 9 baz puan azalışla yüzde 0,980 seviyesine geriledi.

İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ
Böylece, ABD'deki 10 yıllık devlet tahvili getirisi ilk kez yüzde 1'in altına düştü.

Devlet tahvillerinin getirilerindeki gerileme, ABD Merkez Bankasının (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik aldığı 50 baz puanlık indirimi kararının ardından gerçekleşti.

Fed, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart'ta gerçekleşecek Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi, politika faizini 1,50-1,75 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti.

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