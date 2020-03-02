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Son dakika: 'de ilk vakası

Son dakika haberi... , ülkede ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, ün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

  • Dünya
  • 02.03.2020 16:16
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 17:07
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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı

, ülkede ilk kez yeni tip (Kovid-19) vakası tespit edildiğini duyurdu.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, yaptığı basın açıklamasında, 16 gün önce İtalya'dan ülkeye dönen 2 Ürdün vatandaşının koronae benzer semptomlar hissetmeye başlamaları üzerine sağlık merkezine başvurduklarını söyledi.

Gerekli testlerin ardından vatandaşlardan birinde virüs tespit edildiğini ve karantina altına alındığını kaydeden Cabir, diğer kişinin ise durumunun iyi olduğunu, ancak inceleme altında tutulduğunu aktardı.

Bakan Cabir ayrıca, virüs tespit edilen Ürdünlünün evinin sterilize edilmesi, ailesi ve arkadaşlarından birinin test edilmesi için uzman bir ekibin gönderildiğini ifade etti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

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