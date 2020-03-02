Gazetenin yazarlarından Pavel Felgengauer, "Rusya ve Türkiye yeniden kavga etmek üzere" başlıklı makale yayımladı.

İdlib'de 27 Şubat'ta Türk konvoyunun vurulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Felgengauer, Rus resmi makamlarının "anlamsız ve pervasız küçük yalanları yüzünden" meselenin daha da derinleştiğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığının, Türk askerlerinin silahlı gruplarla beraber olduğu, kendilerine koordinatlar iletilmediği için bombalandığı ve suçun Türk tarafında olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan Felgengauer, buna karşılık Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da koordinatları Ruslara ilettiklerini, Türk askerleri öldürüldüğünde etrafında hiçbir silahlı muhalif grupların bulunmadığını söylediğini anımsattı.





Felgengauer, "Akar'ın bu söyledikleri doğru gözüküyor. Zira ölenlerin Türk ve Suriyeli karışımı olması gerekiyordu. Ancak ölenler sadece Türk askerleri. Bunun dışında Türk askerleri sıkı bir konvoy düzeni halinde kara yolundan ilerledi ve açıkçası ne teröristlerle ne de kendi başlarına 'muharebe düzeni' almıştı. Muharebe düzeni alsalardı bu kadar kayıp yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki hava sahası ve operasyon durumunun Rusya'nın Hmeymim hava üssündeki muharebe yönetim merkezinde sıkı şekilde kontrol edildiğine dikkati çeken Felgengauer, makalesinde, "Her türlü operasyon bu merkezden yönetiliyor ve karadaki radarlardan, insansız hava araçlarından, uydulardan, radar uçaklarından ve diğer istihbarat kaynaklarından gerçek zamanlı farklı bilgiler burada toplanıyor." ifadelerine yer verdi.





Bu üste görev değiştirme direktifi olmadan İdlib'e hiçbir şekilde bomba düşmeyeceğini vurgulayan Felgengauer, "Türk konvoyuna yapılan saldırı, Beşşar Esed rejiminin uzun süredir Rusya Federasyonu'nu doğrudan Türkiye ile karşı karşıya getirmeye çalıştığı kasıtlı provokasyona benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerilimin azalması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluğunu kurtarmak için ikili zirveye razı olduğunu ifade eden Felgengauer, zirvede İdlib'de yeni bir ateşkese varılabileceğini ve 8 Mart'tan önce bu anlaşmanın yürürlüğe girebileceğini bildirdi.

Bu süreçte yeni provokasyonların olma ihtimaline de işaret eden Felgengauer, "İdlib'de muhtemelen yeni provokasyonlar olacak ve maalesef Hmeymim yönetiminde yeni ciddi bir kadro değişikliğine ilişkin bir duyum yok. Türk konvoyuna anlamsız, provokatif bir şekilde yapılan saldırının nedenleri hakkında ciddi bir soruşturma yapma yerine Moskova'da hoş olmayan Rus fobisinden bahsetmeye devam edilecek." yorumunda bulundu.