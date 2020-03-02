Türkiye 34 askerimizin şehit edildiği hain saldırı sonrası İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında askerlerimize yönelik saldırı düzenleyen rejim hedefleri ateş altına alındı.
TSK CANLI YAYINDA VURDU
Serakib'de rejim yanlısı kanal canlı yayındayken Türk topçuları rejim milislerinin olduğu binayı vurdu. O anlar rejim yanlısı kanalın kameralarına yansıdı.
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