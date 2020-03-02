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Son dakika: 'ın kanalı canlı yayındayken böyle vurdu

Son dakika haberi... Serakib'de eli kanlı rejimi yanlısı kanal canlı yayındayken Türk topçuları rejim askerlerinin olduğu binayı vurdu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

  • Dünya
  • 02.03.2020 16:35
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 16:36
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34 askerimizin şehit edildiği hain saldırı sonrası 'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında askerlerimize yönelik saldırı düzenleyen rejim hedefleri ateş altına alındı.

TSK CANLI YAYINDA VURDU
Serakib'de rejim yanlısı kanal canlı yayındayken Türk topçuları rejim milislerinin olduğu binayı vurdu. O anlar rejim yanlısı kanalın kameralarına yansıdı.

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