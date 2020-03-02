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'da 26 kişi Koronavirüsten karantinaya alındı!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip Koronavirüs 'yı da vurdu. Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, St.Petersburg şehrinde yaşayan 26 kişinin Korona virüsü şüphesiyle hastanede karantinaya alındığı açıklandı. 'da ise dün 1 kişinin korona virüsü taşıdığı gerekçesiyle enfeksiyon hastanesinde tedavi altına alındığı duyuruldu.

  • Dünya
  • 02.03.2020 16:19
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 16:25
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Rusya'da 26 kişi Koronavirüsten karantinaya alındı!

'nın St.Petersburg şehrinde yaşayan 26 kişinin Korona virüsü şüphesiyle hastanede karantinaya alındığı açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 26 kişinin Korona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin, Rusya'nın farklı noktalarında görülen Korona virüsü nedeniyle karantinada tutulduğu ifade edildi.

'da ise dün 1 kişinin korona virüsü taşıdığı gerekçesiyle enfeksiyon hastanesinde tedavi altına alındığı duyuruldu.

Rusya'da şu ana kadar en fazla Korona virüsü vakası Petersburg'ta bulunuyor. 26 kişinin virüs taşıdığı şüphesiyle Petersburg-Moskova uçak seferlerinde de aksamalar meydana geldiği, üst düzey önlemler alındığı açıklandı.

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