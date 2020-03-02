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Koronavirüs 'ya da sıçradı!

'de ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip Koronavirüs ’da ilk kez 2 kişide rastlandı. Devlet Başkanı , yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

  • Dünya
  • 02.03.2020 09:05
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 09:05
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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı!

Widodo, anne ve kızın, ay başında 'yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat'ta 'da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.

Öte yandan, 'da Kovid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası'nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

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