Son dakika: Irak'ta hükümet krizi! Muhammed Tevfik Allavi görevinden çekildi
Son dakika haberine göre Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat 2020'de hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’ye vermişti.
Dünya
02.03.2020 00:14
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Son Güncelleme: 02.03.2020 00:14
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Irak'ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat 2020'de hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye vermişti.
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