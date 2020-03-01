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Son dakika: Irak'ta hükümet krizi! Muhammed Tevfik Allavi görevinden çekildi

Son dakika haberine göre Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat 2020'de hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’ye vermişti.

  • Dünya
  • 02.03.2020 00:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.03.2020 00:14
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Irak'ta hükümet krizi!
Irak'ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat 2020'de hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'ye vermişti.


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