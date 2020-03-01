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Gündeme bomba gibi düşen haber! 'in Koronavirüs testleri pozitif çıktı!

’de ortaya çıkan Koronavirüs dünyayı alarma geçirdi. Avrupa’ya kadar sıçrayan Koronavirüs en çok ’da görüldü. Koronavirüs’ten ölenlerin sayısı her geçen gün artarken gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde hasta olduğu görülen ve tüm etkinliklerini iptal eden ’in Koronavirüs testleri pozitif çıktı. MCM News’in dünyaya duyurduğu habere göre, Papa Francis ve iki yardımcısında koronavirüs belirtileri gözlemlendiğini yapılan testler sonucunda da Papa'da Kovid-19 virüsü olduğu açıklandı.

  • Dünya
  • 01.03.2020 12:10
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 12:12
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Papa Francis'in Koronavirüs testleri pozitif çıktı!

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 86.983 olarak açıklandı! Yine dünya genelinde ölü sayısı 2.979 olarak dikkat çekiyor. Ölenlerin 2.761'i Hubei'den, 43'ü 'dan, 29'u 'dan, 17'si 'den 8'i ise Pekin'den. Uluslararası haber yapan İtalya kaynaklı MCM News'in geçtiği son dakika iddiasına göre 'te de koronavirüs tespit edildi! Son dönemde bazı toplantıları ve törenleri kaçıran Papa ve iki yardımcısında Kovid-19 olduğu ifade edildi.

Vatikan, 83 yaşındaki Papa'nın hafif bir rahatsızlık duyduğunu ve planlanan çalışmalarının geri kalanına devam edebileceğini açıklamıştı. İddialara göre Papa ve yardımcıları, Vatikan oteli Santa Marta yakınlarında karantinaya alındı ve tıbbi yardım gördü.

Arjantinli Papa Francis hakkında Vatikan ve İtalya hükümetinden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. İtalya'da 1.128 kişi Kovid-19 virüsüne yakalanırken 29 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DÜNYA GENELİNDE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI?
Dünya genelinde 79.824'ü 'de olmak üzere 86.983 kişi Kovid-19 virüsüne yakalandı. 3.526'sı Güney Kore, 1.128'i İtalya, 593'ü İran, 241'i , 100'ü , 95'i , 79'u , 25'i olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde koronavirüsü kendini gösteriyor.

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