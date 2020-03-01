Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 86.983 olarak açıklandı! Yine dünya genelinde ölü sayısı 2.979 olarak dikkat çekiyor. Ölenlerin 2.761'i Hubei'den, 43'ü İran'dan, 29'u İtalya'dan, 17'si Güney Kore'den 8'i ise Pekin'den. Uluslararası haber yapan İtalya kaynaklı MCM News'in geçtiği son dakika iddiasına göre Papa Francis'te de koronavirüs tespit edildi! Son dönemde bazı toplantıları ve törenleri kaçıran Papa ve iki yardımcısında Kovid-19 olduğu ifade edildi.

Vatikan, 83 yaşındaki Papa'nın hafif bir rahatsızlık duyduğunu ve planlanan çalışmalarının geri kalanına devam edebileceğini açıklamıştı. İddialara göre Papa ve yardımcıları, Vatikan oteli Santa Marta yakınlarında karantinaya alındı ve tıbbi yardım gördü.

Arjantinli Papa Francis hakkında Vatikan ve İtalya hükümetinden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. İtalya'da 1.128 kişi Kovid-19 virüsüne yakalanırken 29 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DÜNYA GENELİNDE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI?

Dünya genelinde 79.824'ü Çin'de olmak üzere 86.983 kişi Kovid-19 virüsüne yakalandı. 3.526'sı Güney Kore, 1.128'i İtalya, 593'ü İran, 241'i Japonya, 100'ü Fransa, 95'i Hong Kong, 79'u Almanya, 25'i Avustralya olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde koronavirüsü kendini gösteriyor.