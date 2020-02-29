Son dakika haberi... İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 43'e vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini açıkladı. İran'da 4 milletvekilinde daha Koronavirüs tespit edildi! Son dakika: İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.