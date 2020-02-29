ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı.
İki heyetin ortak açıklamasında, anlaşma kuralları ihlal edilmezse ABD'nin 14 ay içerisinde Afganistan'dan tüm güçlerini çekeceği açıklandı.
NATO ÜYELERİNDEN DESTEK GELDİ
NATO üyesi ülkeler, Afganistan için sürdürülen barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ittifakın, ülkedeki mevcudiyetini duruma göre gözden geçireceğini duyurdu.
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