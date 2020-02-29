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Son dakika: 14 ay içerisinde 'dan çekilecek!

Son dakika haberi... ile arasındaki barış anlaşmasının detayları belli oluyor. AFP'den gelen son dakika haberine göre; ABD, Taliban barış anlaşması kurallarını ihlal etmezse 14 ay içerisinde 'dan tüm güçlerini çekeceğini duyurdu.

  • Dünya
  • 29.02.2020 16:10
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 16:15
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14 ay içerisinde çekilecek!

ile , 'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı.

İki heyetin ortak açıklamasında, anlaşma kuralları ihlal edilmezse ABD'nin 14 ay içerisinde Afganistan'dan tüm güçlerini çekeceği açıklandı.

NATO ÜYELERİNDEN DESTEK GELDİ
NATO üyesi ülkeler, Afganistan için sürdürülen barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ittifakın, ülkedeki mevcudiyetini duruma göre gözden geçireceğini duyurdu.

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