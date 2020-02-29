Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İdlib'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.
Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Al Sani, Erdoğan'a telgraf göndererek şehit olan Türk askerleri için başsağlığı, yaralanan askerler için acil şifa temennisinde bulundu.
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