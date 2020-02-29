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'den şehitleri için taziye telgrafı

bin , 'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu şehit olan Türk askerleri için 'a taziye telgrafı gönderdi.

  • Dünya
  • 29.02.2020 22:05
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 22:05
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