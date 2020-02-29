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'dan 'ye ''sız zirvesi' teklifi

Esad rejiminin 'de askerlerimize karşı düzenlediği hava saldırısı sonrasında Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İdlib sorununun ele alındığı görüşmede Ruhani'den Başkan Erdoğan'a dikkat çeken bir teklif geldi. İran, 'nın yer almadığı bir -İran- ortak zirvesi teklifinde bulundu.

  • Dünya
  • 29.02.2020 21:33
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 21:33
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İran'dan dikkat çeken teklif

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'ye 'nın yer almadığı bir Türkiye-İran- ortak zirvesi yapma teklifinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ruhani bugün Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu teklifi kendisine iletti.

Ruhani, görüşmede, "Suriye toprak bütünlüğünün korunması, teröristlerin kökünün kurutulması, masum insanların canının korunması ve İdlib meselesinin süratle çözülmesiyle ilgili ilkesel anlaşmalarımız doğrultusunda bu toplantıda görüş ayrılıkları bertaraf edilebilir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, sürecindeki Türkiye-İran-Rusya iş birliğinin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek bununla ilgili Tahran'da yapılacak zirveye hazır olduklarını söyledi.

Astana sürecini bölgenin güvenliği için önemli bir kazanım olarak nitelendiren Ruhani, gerginliğin artmasının kimsenin yararına olmayacağını aktardı.

Ruhani ayrıca bölge ülkelerinin yeni tip koronavirüsle mücadele için iş birliği yapması gerektiğini dile getirerek Türkiye ile İran arasındaki sağlık protokollerinin uygulanmasının vatandaşların geliş gidişi ve ticari alışverişin kolaylaştırılmasına zemin hazırlayacağını kaydetti.

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