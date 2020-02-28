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ve basınında li mülteci paniği

'nin dün akşam saatlerinde İdlib'de yaşanan saldırının ardından le ilgili aldığı karar 'da korku yarattı. ve basını " geliyor" başlığıyla gelişmeleri duyurdu.

  • Dünya
  • 28.02.2020 11:45
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 11:53
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Yunanistan ve Bulgaristan basınında Suriyeli mülteci paniği

'de Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıda 33 askerimiz şehit düştü. Yaşanan bu gelişme bardağı taşıran son damla oldu. Suriye'de yaşanan insanlık suçları ülkeleri tarafından uzun süredir görmezden gelinirken, Esad'ın kanlı rejiminden kaçan milyonlarca Suriyeli'ye kapılarını açan Avrupa devletlerine karşı tavrını koydu.

SINIR KAPILARI AÇILDI
Bölgede rejim güçlerinin sivilleri katletmesini engellemek için bulunan Türk ordusuna düzenlenen saldırı sonrası Türkiye, in Avrupa'ya geçişlerini serbest bıraktı. Mültecilerin geçişlerinin serbest bırakılmasının ardından binlerce göçmen sınırlara aktı.

YUNAN MEDYASI PANİKTE
Edirne ve Ege sahilleri üzerinden 'a akan binlerce göçmen, Yunanistan'da da büyük yankı uyandırdı. "Türkiye kapılarını açtı", "Suriyeli mülteciler ülkemize geliyor" başlıklarıyla gelişmeleri manşetten duyuran Yunan medyasının yaşadığı korku ve panik gözler önüne serildi.

BULGAR BASINI DA GENİŞ YER VERDİ
Türkiye'nin mültecilerle ilgili verdiği kararın ardından basını da konuya geniş yer verdi. Ülkede çıkan de, üst düzey bir Türk yetkilinin, "Suriyeli mültecilerin kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmasını engellememeye karar verdik." ifadelerine yer verildi.

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