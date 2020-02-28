Yunanistan ve Bulgaristan basınında Suriyeli mülteci paniği

Suriye'de Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıda 33 askerimiz şehit düştü. Yaşanan bu gelişme bardağı taşıran son damla oldu. Suriye'de yaşanan insanlık suçları Avrupa ülkeleri tarafından uzun süredir görmezden gelinirken, Esad'ın kanlı rejiminden kaçan milyonlarca Suriyeli'ye kapılarını açan Türkiye Avrupa devletlerine karşı tavrını koydu.

SINIR KAPILARI AÇILDI

Bölgede rejim güçlerinin sivilleri katletmesini engellemek için bulunan Türk ordusuna düzenlenen saldırı sonrası Türkiye, mültecilerin Avrupa'ya geçişlerini serbest bıraktı. Mültecilerin geçişlerinin serbest bırakılmasının ardından binlerce göçmen sınırlara aktı.

YUNAN MEDYASI PANİKTE

Edirne ve Ege sahilleri üzerinden Yunanistan'a akan binlerce göçmen, Yunanistan'da da büyük yankı uyandırdı. "Türkiye kapılarını açtı", "Suriyeli mülteciler ülkemize geliyor" başlıklarıyla gelişmeleri manşetten duyuran Yunan medyasının yaşadığı korku ve panik gözler önüne serildi.

BULGAR BASINI DA GENİŞ YER VERDİ

Türkiye'nin mültecilerle ilgili verdiği kararın ardından Bulgaristan basını da konuya geniş yer verdi. Ülkede çıkan haberlerde, üst düzey bir Türk yetkilinin, "Suriyeli mültecilerin kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmasını engellememeye karar verdik." ifadelerine yer verildi.

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