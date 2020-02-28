Cihanpur, "Son 24 saat içerisinde 143 yeni korona virüsü vakası tespit edilmiştir. Tahran'da 64, Gilan'da 25, Kum'da 16, İsfahan'da 10, Mazendaran'da 6, Erdebil'de 1, Elburz'da 3, Simnan'da 2, Kürdistan'da 2, Gazvin'de 2, Doğu Azerbaycan vilayetinde 4, Huzistan'da 3, Gülistan'da 2 vaka tespit edilmiş ve bunlardan 8'i hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
Cihanpur, virüse yakalananların yaş ortalamasının 50 üzerinde, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 60 yaş üzerinde olduğunu belirtti.
Cihanpur, virüse yakalananların yaş ortalamasının 50 üzerinde, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 60 yaş üzerinde olduğunu belirtti.
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