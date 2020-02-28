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: 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 34'e yükseldi

haberi... 'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e, toplam vaka sayısının 388'e yükseldiği açıklandı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur yeni tip korona virüsüne ilişkin son bilgileri paylaşarak, "Ülkedeki toplam korona virüs vakası 388'e ulaştı, 34 kişi hayatını kaybetti" dedi.

  • Dünya
  • 28.02.2020 14:29
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 14:29
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Cihanpur, "Son 24 saat içerisinde 143 yeni korona virüsü vakası tespit edilmiştir. Tahran'da 64, Gilan'da 25, Kum'da 16, İsfahan'da 10, Mazendaran'da 6, Erdebil'de 1, Elburz'da 3, Simnan'da 2, Kürdistan'da 2, Gazvin'de 2, Doğu Azerbaycan vilayetinde 4, Huzistan'da 3, Gülistan'da 2 vaka tespit edilmiş ve bunlardan 8'i hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.



Cihanpur, virüse yakalananların yaş ortalamasının 50 üzerinde, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 60 yaş üzerinde olduğunu belirtti.

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