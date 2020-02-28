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Son dakika: 'deki saldırıyla ilgili 'dan ilk açıklama

Son dakika... Esad rejiminin 'deki saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

  • Dünya
  • 28.02.2020 08:53
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 08:54
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İdlib'deki saldırıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

Reuters'ın son dakika haberine göre açıklamasında "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" dedi.

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