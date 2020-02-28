Reuters'ın son dakika haberine göre Rusya açıklamasında "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" dedi.
Son dakika: İdlib'deki saldırıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
Son dakika... Esad rejiminin İdlib'deki saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
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