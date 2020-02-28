Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'dan rejimi ve 'ya kınama

Son dakika haberine göre, , İdlib'de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle rejimini ve 'yı kınadı.

  • Dünya
  • 28.02.2020 18:28
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 19:38
ABONE OL
Fransa'dan Esad rejimi ve Rusya'ya kınama

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib'de gerginliği azaltma ve insani hukuka saygı gösterme konusunda verdiği taahhütleri birkaç kez yerine getirmemesi nedeniyle rejimini ve 'yı kınadı.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"Suriye'nin kuzeybatısında dün Türk güçlerine yönelik yapılan saldırının ardından (Mevlüt) Çavuşoğlu'na başsağlığı dileklerimi ilettim ve Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledim." ifadesini kullanan Le Drian, İdlib'de gerginliği azaltma ve insani hukuka saygı gösterme konusunda verdiği taahhütleri birkaç kez yerine getirmemesi nedeniyle Esed rejimini ve Rusya'yı kınadı.

Le Drian, şunları kaydetti:

"Fransa'nın Suriye rejimi ve Rusya'ya, Suriye'nin kuzeybatısında saldırılara son vermesi, uluslararası insani hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi ve 2018'in sonbaharında ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşmaya geri dönmesi gerektiği yönündeki çağrılarımı yineledim."

Rusya'nın İdlib'de gerginliğin azaltılması için Türkiye ile müzakereleri sürdürmesi gerektiğini belirten Le Drian, Suriyeli göçmenlere yaptığı yardımlar nedeniyle özellikle Türkiye'ye teşekkür ettiğini bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Fransa'dan Esad rejimi ve Rusya'ya kınama
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri