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'da ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

Çin'in Vuhan bölgesinden ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan can almaya devam ediyor. Avrupa'da , , Romanya ve Danimarka'da vaka sayıları artış gösterdi. 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

  • Dünya
  • 28.02.2020 21:49
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 21:51
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İtalya'yı korku sardı! Ölü sayısı artıyor

Çin'in Vuhan bölgesinden ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan can almaya devam ediyor. 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü , düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Borrelli, Kovid-19 salgınında dün 17 olarak açıklanan ölü sayısının 21'e çıktığını belirtti.

BAKA SAYISI 821'İ BULDU
Ülkedeki koronavirüs bulaşan kişi sayısının da toplamda 821'i bulduğunu ifade eden Angelo Borrelli, şu ana kadar 46 hastanın sağlığına kavuştuğunu, 64 kişinin ise halen yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

'DA VAKA SAYISI 53 OLDU
Almanya'da yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan hasta sayısı 53'e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, virüs vakaları Bayern, Baden-Württemberg, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Hamburg eyaletlerinde görüldü.

Mönchengladbach'ta Elisabeth Hastanesinde çalışan bir doktorun enfekte olduğu kaydedildi.

Vakaların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Heinsberg bölgesi başta olmak üzere virüs şüphesiyle en az bin kişinin de karantinada olduğu bildirildi.

Federal Sağlık Bakanlığı ise çeşitli hastanelerde tedavi gören 14 hastanın sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Basında yer alan haberlerde, yetkililerce Heinsberg'de güvenli bölge oluşturulmasının planlandığı belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, Kovid-19 vakalarının 'da 6'ya, Romanya'da 3'e ve Danimarka'da 2'ye çıktığı bildirildi.

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