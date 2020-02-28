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'dan şehitler için 'ye baş sağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 'de düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu şehit düşen Türk askerleri için bir mesaj yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Başın sağ olsun, kardeş ." ifadelerine yer verildi.

  • Dünya
  • 28.02.2020 11:28
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 11:29
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Azerbaycan'dan şehitler için baş sağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "İdlib'de Türk askerlerinin şehit olması haberi bizi derinden üzdü. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Başın sağ olsun, kardeş Türkiye." ifadeleri yer aldı.

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