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Trump’ı yediler

Başkanı 'ın 73 yaşında olmasına rağmen dinç olmasının sırrını, eski doktoru anlattı: Fast food beslenmeyi çok seviyordu. için gizlice yemeklerine karnabahar tozu kattık...

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