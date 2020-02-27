ABD Başkanı Donald Trump'ın 73 yaşında olmasına rağmen dinç olmasının sırrını, eski doktoru Ronny Jackson anlattı: Fast food beslenmeyi çok seviyordu. Kilo vermesi için gizlice yemeklerine karnabahar tozu kattık...
Trump’ı yediler
ABD Başkanı Donald Trump'ın 73 yaşında olmasına rağmen dinç olmasının sırrını, eski doktoru Ronny Jackson anlattı: Fast food beslenmeyi çok seviyordu. Kilo vermesi için gizlice yemeklerine karnabahar tozu kattık...
- Dünya
- 27.02.2020
- Gazete
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