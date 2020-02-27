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'Değer' Cardin! Tam 300 milyon sterlin...

Moda patronu 'in sahibi olduğu, 'na bakan villa satışa çıkarıldı. 300 milyon sterlin değer biçildi. 10 süit, 11 banyo, 3 yüzme havuzu, lüks bahçeler ve 500 kişilik amfi tiyatro bulunuyor.

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'Değer' Cardin!
Moda patronu Pierre Cardin'in sahibi olduğu, 'na bakan villa satışa çıkarıldı. 300 milyon sterlin değer biçildi. 10 süit, 11 banyo, 3 yüzme havuzu, lüks bahçeler ve 500 kişilik amfi tiyatro bulunuyor.

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