Moda patronu Pierre Cardin'in sahibi olduğu, Fransız Rivierası'na bakan villa satışa çıkarıldı. Konağa 300 milyon sterlin değer biçildi. İçerisinde 10 süit, 11 banyo, 3 yüzme havuzu, lüks bahçeler ve 500 kişilik amfi tiyatro bulunuyor.
'Değer' Cardin! Tam 300 milyon sterlin...
Moda patronu Pierre Cardin'in sahibi olduğu, Fransız Rivierası'na bakan villa satışa çıkarıldı. Konağa 300 milyon sterlin değer biçildi. İçerisinde 10 süit, 11 banyo, 3 yüzme havuzu, lüks bahçeler ve 500 kişilik amfi tiyatro bulunuyor.
- Dünya
- 27.02.2020
- Gazete
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