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Trump'tan flaş açıklaması! Toplantı düzenleyecek

ABD Başkanı , twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu akşam Türkiye saati ile gece 2'de Beyaz Saray'da ile ilgili bir toplantı yapacağını duyurdu.

  • Dünya
  • 26.02.2020 17:38
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 17:41
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Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması

ABD Başkanı , dünyayı saran salgını ile ilgili Beyaz Saray'da bugün basın toplantısı yapılacağı duyurusunda bulundu. Toplantıda konu ile ilgili uzmanlar da yer alacak.

Trump resmi twitter hesabından, "Beyaz Saray'da bugün ABD Hastalıkları Kontrol Altına Alma ve Önleme Merkezi üyelerinin de yer alacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Sağlık otoriteleri, geçtiğimiz günlerde ABD'ye dünya genelinde 80 binden fazla insana bulaşan corona virüsü salgını ile ilgili önlem alma çağrısında bulunmuştu.

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