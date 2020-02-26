ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı saran koronavirüs salgını ile ilgili Beyaz Saray'da bugün basın toplantısı yapılacağı duyurusunda bulundu. Toplantıda konu ile ilgili uzmanlar da yer alacak.

Trump resmi twitter hesabından, "Beyaz Saray'da bugün ABD Hastalıkları Kontrol Altına Alma ve Önleme Merkezi üyelerinin de yer alacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Sağlık otoriteleri, geçtiğimiz günlerde ABD'ye dünya genelinde 80 binden fazla insana bulaşan corona virüsü salgını ile ilgili önlem alma çağrısında bulunmuştu.