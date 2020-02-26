Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Cumhurbaşkanı olan ve "Arap Baharı" sürecinde 2011'de devrilen Mübarek (92), hayatını kaybetti. Mübarek, sağlık sorunları nedeniyle 2017'de tahliye edilmişti.
Devrik lider hayatını kaybetti
Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Cumhurbaşkanı olan ve "Arap Baharı" sürecinde 2011'de devrilen Mübarek (92), hayatını kaybetti. Mübarek, sağlık sorunları nedeniyle 2017'de tahliye edilmişti.
- Dünya
- 26.02.2020
- Gazete
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