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Devrik lider hayatını kaybetti

'ın bir sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Cumhurbaşkanı olan ve "" sürecinde 2011'de devrilen (92), hayatını kaybetti. Mübarek, sağlık sorunları nedeniyle 2017'de tahliye edilmişti.

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Devrik lider hayatını kaybetti
Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Cumhurbaşkanı olan ve "" sürecinde 2011'de devrilen (92), hayatını kaybetti. Mübarek, sağlık sorunları nedeniyle 2017'de tahliye edilmişti.

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