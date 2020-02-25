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: 'ın eski hayatını kaybetti

'ı uzun yıllar yöneten 'in hayatını kaybettiği belirtildi. 1981-2011 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra görevini 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün görevinden istifa etmişti.

  • Dünya
  • 25.02.2020 14:01
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24
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Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti

basını eski 'in 91 yaşında öldüğünü duyurdu.

Mısır devlet televizyonun haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mübarek hayatını kaybetti.

Mübarek'in oğlu Ala bir süre önce yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım odasında olduğunu belirtmişti.

Tam adı Muhammed Hüsnü Sadi Mübarek olan Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı, 4 Mayıs 1928'de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından 1981'de Mısır Cumhurbaşkanı olan Mübarek, "Arap Baharı" adı verilen süreçte yaşanan halk eylemleri sonucu Şubat 2011'de görevini yardımcısı Ömer Süleyman'a devrederek istifa etmişti.

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