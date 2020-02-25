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Son dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı virüse yakalandı

Son dakika haberi... virüs salgınından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak nda da virüs testi pozitif çıktı.

  • Dünya
  • 25.02.2020 14:51
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 15:16
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İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İreç Herirçi, kendisinde yeni tip virüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum" dedi.

Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.

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