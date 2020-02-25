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Karnavalda facia: 30 yaralı

Almanya Volkmarsen'de 29 yaşındaki bir Alman sürücü, 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnaval geçidinde aracını kalabalığın üzerine sürdü. Korkunç olayda 7'si ağır 30 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücünün özellikle çocukları hedef aldığı öğrenildi.

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Karnavalda facia: 30 yaralı
Almanya Volkmarsen'de 29 yaşındaki bir Alman sürücü, 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnaval geçidinde aracını kalabalığın üzerine sürdü. Korkunç olayda 7'si ağır 30 kişi yaralandı. Gözaltına alınan sürücünün özellikle çocukları hedef aldığı öğrenildi.

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