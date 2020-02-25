Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ve rejim güçlerinin saldırıları hız kesmedi. Dün de bombalara hedef olan 18 sivil, hayatını kaybetti. Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya ile 4'lü zirveye hazırlanırken, bombalardan kaçan 75 aile, İdlib'deki eski bir hapishaneye girdi. Her an ölüm korkusu yaşayan aileler, Türkiye'ye "Bizi kurtarın" diye seslendi...
İdlib’de Rusya ve Esad’ın bombalarından kaçan aileler, hapishanelere sığındı
Suriye'nin İdlib kentinde Rusya ve rejim güçlerinin saldırıları hız kesmedi. Dün de bombalara hedef olan 18 sivil, hayatını kaybetti. Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya ile 4'lü zirveye hazırlanırken, bombalardan kaçan 75 aile, İdlib'deki eski bir hapishaneye girdi. Her an ölüm korkusu yaşayan aileler, Türkiye'ye "Bizi kurtarın" diye seslendi...
- Dünya
- 25.02.2020
- Gazete
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