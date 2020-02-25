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’de ve Esad’ın bombalarından kaçan aileler, hapishanelere sığındı

'nin  kentinde ve rejim güçlerinin saldırıları hız kesmedi. Dün de bombalara hedef olan 18 sivil, hayatını kaybetti. , , ve Rusya ile 4'lü zirveye hazırlanırken, bombalardan kaçan 75 aile, İdlib'deki eski bir hapishaneye girdi. Her an ölüm korkusu yaşayan aileler, Türkiye'ye "Bizi kurtarın" diye seslendi...

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İdlib kabusu
Suriye'nin kentinde ve rejim güçlerinin saldırıları hız kesmedi. Dün de bombalara hedef olan 18 sivil, hayatını kaybetti. , , ve Rusya ile 4'lü zirveye hazırlanırken, bombalardan kaçan 75 aile, İdlib'deki eski bir hapishaneye girdi. Her an ölüm korkusu yaşayan aileler, Türkiye'ye "Bizi kurtarın" diye seslendi...

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