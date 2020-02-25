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dünyaya duyurdu: Kenya saldırısını düzenleyen El Şebab elebaşı ve eşi öldürüldü

Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (), 22 Şubat'ta 'de düzenledikleri bir hava saldırısının sonucuna ilişkin yapılan değerlendirmede, Kenya'daki ABD üssüne düzenlenen saldırının planlayıcısı olan El Şebab elebaşı ve eşinin öldürüldüğünün belirlendiğini bildirdi.

  • Dünya
  • 25.02.2020 22:06
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 22:06
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ABD açıkladı: Elebaşını öldürdük

'dan yapılan açıklamada öldürülen kişilerin isimleri paylaşılmazken, öldürülenlerden birinin "Manda Körfezi'ndeki saldırının planlayıcısı ve Kenya'nın sınır bölgelerindeki operasyonları koordine eden El Şebab'ın üst düzey elebaşı", diğerinin ise "onun El Şebab örgütünde aktif olarak rol alan karısı" olduğu bilgisine yer verildi.

AFRICOM, hükümeti ile koordinasyon halinde Saakuv bölgesinde bir saldırı düzenlediklerini ve 2 El Şebab mensubunun öldürüldüğünü açıklamıştı.

3 ABD'Lİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
El Şebab, 5 Ocak'ta askerlerinin konuşlu olduğu askeri üssüne saldırı düzenlemiş, 2'si sivil 1'i asker olmak üzere 3 ABD mensubu öldürülmüştü.

Saldırıdan sonra ABD, bölgede El Şebab'a yönelik hava saldırıları ağırlıklı olmak üzere geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

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