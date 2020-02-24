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Son dakika: 'da 4,9 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre 'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde 4,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

  • Dünya
  • 24.02.2020 09:34
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 09:34
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