Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Raver ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 04.03'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Raver ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 04.03'te kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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