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Son dakika: 'de Demokrat başkan aday adaylarından Sanders'ten " barışı" mesajı

Son dakika: 'de Demokrat başkan aday adayları arasında yarışı önde götüren Senatör Bernie Sanders, başkan olması halinde hem hem de halkının tüm temel haklarını tanıyacağını ve bölgeye barış getirmek için herşeyi yapacağını belirtti.

  • Dünya
  • 24.02.2020 07:26
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 07:32
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Sanders'ten Orta Doğu barışı mesajı

'de 3 Şubat'ta başlayan sürecinde Demokratlar arasındaki yarışı önde götüren Senatör Sanders, - sorununa ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in, Filistin halkının haklarını tanımayan siyasetine yönelik eleştirileriyle tanınan Sanders, "İsrail halkı barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir. Aynı şekilde Filistin halkı da. Başkan olarak İsraillilerin de Filistinlilerin de haklarını destekleyeceğim, bölgeye barış ve güvenliği getirebilmek için mümkün olan herşeyi yapacağım." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de İsrail'in en önemli lobi kuruluşlarından olan AIPAC'in (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) faaliyetlerinin İsrail-Filistin sorununun çözümünde engel olduğunu kaydeden Sanders, "Öte yandan AIPAC'in, bağnaz ve Filistinlilerin temel haklarına karşı çıkan liderlere sunduğu platformdan dolayı ise endişeliyim. Bu sebeple AIPAC'in yıllık konferansına katılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Sanders'ın bu açıklaması kısa süre içinde sosyal medyada geniş destek bulurken, hem ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinden hem de Filistinlilerin haklarını savunan diğer gruplardan Sanders'e destek geldi.

ABD Başkanı 'ın sözde barış planını da eleştiren Sanders, daha önceki birçok açıklamasında "iki-devletli çözümü" desteklediğini dile getirmişti.

3 Şubat'ta yapılan tartışmalı Iowa seçimlerinde rakibi Pete Buttigieg'e kılpayı kaybeden Sanders, daha sonra yapılan New Hamsphire ve Nevada ön seçimlerini rahat kazanmıştı.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de 'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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