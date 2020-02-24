Doğu Akdeniz'deki doğalgaz gerilimi tırmandı. Rumların yanında yer alan Fransa, bölgeye 'Charles De Gaulle' adlı savaş gemisini yolladı. ABD'nin de Güney Kıbrıs'a bir askeri üs inşa etmeye başladığı ortaya çıktı.
Fransa’dan Kıbrıs hamlesi
Doğu Akdeniz'deki doğalgaz gerilimi tırmandı. Rumların yanında yer alan Fransa, bölgeye 'Charles De Gaulle' adlı savaş gemisini yolladı. ABD'nin de Güney Kıbrıs'a bir askeri üs inşa etmeye başladığı ortaya çıktı.
- Dünya
- 24.02.2020
- Gazete
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