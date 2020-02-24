Fransa’dan Kıbrıs hamlesi

Doğu Akdeniz'deki doğalgaz gerilimi tırmandı. Rumların yanında yer alan Fransa, bölgeye 'Charles De Gaulle' adlı savaş gemisini yolladı. ABD'nin de Güney Kıbrıs'a bir askeri üs inşa etmeye başladığı ortaya çıktı.