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"Cüce" diye aşağılanan için dünya ayaklandı! 300 bin dolar toplandı...

'da cüce olduğu için okulda arkadaşlarının zorbalığı ile karşı karşıya kalan (9) adındaki çocuk aşağılandı. Dünya ayağa kalktı. 300 bin dolar toplandı...

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