Avustralyalı Quaden Bayles (9), "Cüce" diye aşağılandı. Dünya ayağa kalktı. 300 bin dolar toplandı.
"Cüce" diye aşağılanan Quaden Bayles için dünya ayaklandı! 300 bin dolar toplandı...
Avustralya'da cüce olduğu için okulda arkadaşlarının zorbalığı ile karşı karşıya kalan Quaden Bayles (9) adındaki çocuk aşağılandı. Dünya ayağa kalktı. 300 bin dolar toplandı...
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- 24.02.2020
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