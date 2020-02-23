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Son dakika: 'den 'de farklı noktalara hava saldırısı

uçaklarının, 'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı. Açıklamada, roketlerin, İsrail askerlerinin, Gazze'nin güney sınırındaki çitlerin yakınında 1 Kudüs Seriyyeleri mensubunu öldürmesi, 3'ünü de yaralamasının akabinde atıldığı kaydedildi.

  • Dünya
  • 24.02.2020 00:27
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 00:27
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

uçaklarının, 'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında yaralanan 4 kişinin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Gazze'de 'a bağlı hedeflere saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 21 roket atıldığı, bunlardan 13'ünün hava savunma sistemiyle düşürüldüğü belirtilmişti.

Öte yandan İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

Açıklamada, roketlerin, İsrail askerlerinin, Gazze'nin güney sınırındaki çitlerin yakınında 1 Kudüs Seriyyeleri mensubunu öldürmesi, 3'ünü de yaralamasının akabinde atıldığı kaydedildi.

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