İngiltere'nin ucuz havayolu şirketi Ryanair'in CEO'su O'Leary, İslam düşmanlığını abarttı: BOMBACI kimdir? Kendi başına seyahat eden bekar Müslüman bir erkektir. Ona göre tedbir alın.
Ryanair'in CEO'su O'Leary, İslam düşmanlığını abarttı!
İngiltere'nin ucuz havayolu şirketi Ryanair'in CEO'su O'Leary, İslam düşmanlığını abarttı: BOMBACI kimdir? Kendi başına seyahat eden bekar Müslüman bir erkektir. Ona göre tedbir alın.
- Dünya
- 23.02.2020
- Gazete
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