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'da Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan Koronavirüs sınırımıza kadar dayandı. ’nın yaptığı açıklamaya göre, Koronavirüs’ten ölenlerin sayısı 8’e yükseldi. Açıklamada vaka sayısının da 43 olduğu bildirildi.

  • Dünya
  • 23.02.2020 14:26
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 14:29
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılırken, korkulan gerçekleşti! Virüs Ortadoğu'ya da sıçradı ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artış göstermeye başladı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı. İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti. Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi.

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