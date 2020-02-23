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'ın o fotoğrafları olay oldu!

’ın ülkenin Başbakanlık sitesi için çektirdiği fotoğraflar ülkede büyük tartışmalara neden oldu. İyi haberler için gülümseyen kötü haberler için somurtan Paşinyan’ın bu fotoğrafları alay konusu olurken bazı vatandaşlar tepki göstererek yönetimi eleştirdi.

  • Dünya
  • 23.02.2020 11:32
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 11:39
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Ermenistan Başbakanı'nın o fotoğrafları olay oldu!

'ın resmi açıklamalarında iki farklı fotoğraf kullanması ülkede alay konusu oldu.


Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Başbakanlık sitesinde yayınlanan iyi ve kötü haberlerde kullanılmak üzere iki ayrı fotoğraf çektirdi. Başbakanlık sitesinde Paşinyan'ın olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor.

Paşinyan'ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu. Çok sayıda Ermeni, Paşinyan'ın yöntemini eleştirerek, söz konusu durumla alay etti.

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