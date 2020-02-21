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Yanan ’yi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

’da bir adam, 1980-1990 yılları arasında sınırlı sayıda üretilen modeli spor aracın motoru alev alınca, balkondan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı. O anlar yoğun ilgi gördü.

  • Dünya
  • 21.02.2020 17:54
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 17:55
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Olay, Fransa'nın Monaco'nun ünlü semti Monte Carlo'da meydana geldi. 1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda çıkan yangın sonucu araç alev aldı.

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