Pentagon, 2017-2018 yıllarında Suriye'de YPG/ PKK'ya sağladığı 715 milyon dolarlık silahın kaydını tutmadığı ortaya çıktı. Pentagon'un 2021 bütçesinde ise Suriye'de desteklediği gruplara 200 milyon dolarlık silah ve ekipman verilmesi öngörülüyor.
Pentagon’da kayıt skandalı
Pentagon, 2017-2018 yıllarında Suriye'de YPG/ PKK'ya sağladığı 715 milyon dolarlık silahın kaydını tutmadığı ortaya çıktı. Pentagon'un 2021 bütçesinde ise Suriye'de desteklediği gruplara 200 milyon dolarlık silah ve ekipman verilmesi öngörülüyor.
- Dünya
- 21.02.2020
- Gazete
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