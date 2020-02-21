Pentagon’da kayıt skandalı

Pentagon, 2017-2018 yıllarında Suriye'de YPG/ PKK'ya sağladığı 715 milyon dolarlık silahın kaydını tutmadığı ortaya çıktı. Pentagon'un 2021 bütçesinde ise Suriye'de desteklediği gruplara 200 milyon dolarlık silah ve ekipman verilmesi öngörülüyor.