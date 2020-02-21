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İngiltere’de müezzine bıçak

İngiltere'nin başkenti Londra'da ise bir saldırgan, koşarak bir camiye girdi. Namaz kılan müezzini boynundan bıçakladı. Zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

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İngiltere’de müezzine bıçak
İngiltere'nin başkenti Londra'da ise bir saldırgan, koşarak bir camiye girdi. Namaz kılan müezzini boynundan bıçakladı. Zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

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