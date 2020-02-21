İngiltere’de müezzine bıçak

İngiltere'nin başkenti Londra'da ise bir saldırgan, koşarak bir camiye girdi. Namaz kılan müezzini boynundan bıçakladı. Zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. İngiltere'nin başkenti Londra'da ise bir saldırgan, koşarak bir camiye girdi. Namaz kılan müezzini boynundan bıçakladı. Zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.