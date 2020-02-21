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Fransa’dan yine ırkçı hamle

, Müslümanlar'a yönelik ırkçı kararlarına bir yenisini ekledi. 'in ülkedeki cami dernekleri ve ataşeliklerinin hesapları kapatıldı.

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Fransa’dan yine ırkçı hamle
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanlar'a yönelik ırkçı kararlarına bir yenisini ekledi. 'in ülkedeki cami dernekleri ve ataşeliklerinin hesapları kapatıldı.

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