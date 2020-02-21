Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanlar'a yönelik ırkçı kararlarına bir yenisini ekledi. Diyanet'in ülkedeki cami dernekleri ve ataşeliklerinin hesapları kapatıldı.
Fransa’dan yine ırkçı hamle
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanlar'a yönelik ırkçı kararlarına bir yenisini ekledi. Diyanet'in ülkedeki cami dernekleri ve ataşeliklerinin hesapları kapatıldı.
- Dünya
- 21.02.2020
- Gazete
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