Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs'ün (Covid- 19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçti. Covid-19 salgınında toplam 2 bin 128 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 118, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 2, Japonya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, her 4 dakikada 1 kişinin öldüğünü, her 60 saniyede de bir kişinin virüs kaptığını söyledi.
Yeni tip Coronavirüs'ün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu. Bu arada İran'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 olduğu iddia edildi.
Yeni tip Coronavirüs'ün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu. Bu arada İran'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 olduğu iddia edildi.
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