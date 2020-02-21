ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı affetmeye hazır olduğu öğrenildi. '2016'daki ABD seçimlerinde Rusya'nın parmağı olmadığını söylemesi' karşılığında özgür kalacağı iddia edildi.
Assange’a af teklifi geldi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı affetmeye hazır olduğu öğrenildi. '2016'daki ABD seçimlerinde Rusya'nın parmağı olmadığını söylemesi' karşılığında özgür kalacağı iddia edildi.
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