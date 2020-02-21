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Assange’a af teklifi geldi

Başkanı 'ın, Wikileaks'in kurucusu 'ı affetmeye hazır olduğu öğrenildi. '2016'daki ABD lerinde 'nın parmağı olmadığını söylemesi' karşılığında özgür kalacağı iddia edildi.

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