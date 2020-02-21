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ABD'den mesajı: müttefikimiz 'nin yanındayız

Son dakika haberine göre, nca şehitleri için başsağlığı dilenerek, " müttefikimiz 'nin yanındayız." açıklaması yapıldı.

  • Dünya
  • 21.02.2020 21:51
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 21:52
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