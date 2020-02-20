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Trump'a şok! Eski danışmanı 'a 3 yıl 4 ay hapis cezası

Başkanı 'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve soruşturmasında ismi geçen , 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında gözaltına alınmıştı.

  • Dünya
  • 20.02.2020 22:15
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 22:20
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Trump'a şok! 3 yıl 4 ay hapis cezası...

Başkanı 'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve soruşturmasında ismi geçen , 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Washington'da, Stone'un, aralarında "Kongreye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" maddelerinin de bulunduğu 7 suçtan yargılandığı davada bugün karar verildi.

Yargıç Amy Berman Jackson, Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

STONE'A YÖNELİK SUÇLAMALAR
Stone, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında gözaltına alınmıştı.

İddianamede, Stone, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi 'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın, Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen ve Wikileaks'te yayımlanan e-posta yazışmalarıyla ilgili suçlanmıştı.

Savcı Mueller, Stone'un Wikileaks'in elindeki bilgilerden haberdar olduğunu öne sürmüştü.

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