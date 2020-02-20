Birçok bilişim firmasında üst düzey görevler alan ve sık kullanılan kısayollardan biri olan 'kes-kopyala-yapıştır' üçlüsünün mucidi Larry Tesler (74), yaşamını yitirdi. Copy paste bulunması bilgisayar dünyasında devrim olarak kabul ediliyordu.
Copy paste yetim kaldı
Birçok bilişim firmasında üst düzey görevler alan ve sık kullanılan kısayollardan biri olan 'kes-kopyala-yapıştır' üçlüsünün mucidi Larry Tesler (74), yaşamını yitirdi. Copy paste bulunması bilgisayar dünyasında devrim olarak kabul ediliyordu.
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