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paste yetim kaldı

Birçok bilişim firmasında üst düzey görevler alan ve sık kullanılan kısayollardan biri olan 'kes-kopyala-yapıştır' üçlüsünün mucidi (74), yaşamını yitirdi. paste bulunması bilgisayar dünyasında devrim olarak kabul ediliyordu.

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Copy paste yetim kaldı
Birçok bilişim firmasında üst düzey görevler alan ve sık kullanılan kısayollardan biri olan 'kes-kopyala-yapıştır' üçlüsünün mucidi Larry Tesler (74), yaşamını yitirdi. paste bulunması bilgisayar dünyasında devrim olarak kabul ediliyordu.

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