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Son dakika: 'da müzakerelerin tümü askıya alındı

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti () Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le BM himayesinde yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi tüm müzakereleri askıya aldıklarını duyurdu.

  • Dünya
  • 19.02.2020 17:06
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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 17:22
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Libya'da müzakerelerin tümü askıya alındı

'daki El-Ahrar televizyonuna konuşan Serrac, Hafter milislerinin ateşkese yönelik devam eden ihlalleri nedeniyle Cenevre'de himayesinde gerçekleşen iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5+5 askeri müzakerelerin yanı sıra "ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını" söyledi.

Hafter milisleri dün başkent Trablus'un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

BM'nin Libya'ya ilişkin sunduğu ve Berlin Konferansı'na katılan ülkelerin desteklediği çözüm haritasında, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5+5 askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek üç ayrı yol haritası ortaya konmuştu.

, gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımı askıya almıştı.

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