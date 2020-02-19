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  • 19.02.2020 15:19
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 15:20

Son dakika: 'den 'in 'na düzenlediği saldırılara kınama

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler, darbeci 'e bağlı Libya Ulusal 'nun dün 'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

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