Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı. Birleşmiş Milletler, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı. Son dakika: Darbeci Hafter milislerinden Trablus Limanı'na ikinci saldırı
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