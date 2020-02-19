İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Love Island (Aşk Adası) isimli program ile tanınan 40 yaşındaki ünlü sunucu Caroline Flack, Londra'daki dairesinde ölü bulundu. Ailesi ölüm haberini doğrularken, aile avukatı ise Flack'in evinde intihar ettiğini belirtti. Prens Harry ile 3 yıl aşk yaşayan 40 yaşındaki sunucunun, son zamanlarda zor günler geçirdiği belirtildi.
Flack, bir süredir antidepresan tedavisi görüyordu ve psikolojik sorunları vardı. İntihar etmeden yaklaşık iki ay önce sevgilisi Lewis Burton ile kavga eden Flack, sevgilisinin başında lamba kırmış, bunun üzerine de kendisine dava açılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra ise sunucunun işine son verilmişti.
'O ÇOK ÖZEL'
Ülkede milyonlarca hayranı olan Caroline Flack, Harry için, "O gerçekten çok özel biri" açıklaması yapmıştı.
Flack, bir süredir antidepresan tedavisi görüyordu ve psikolojik sorunları vardı. İntihar etmeden yaklaşık iki ay önce sevgilisi Lewis Burton ile kavga eden Flack, sevgilisinin başında lamba kırmış, bunun üzerine de kendisine dava açılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra ise sunucunun işine son verilmişti.
'O ÇOK ÖZEL'
Ülkede milyonlarca hayranı olan Caroline Flack, Harry için, "O gerçekten çok özel biri" açıklaması yapmıştı.
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