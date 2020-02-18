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  • 18.02.2020 16:43
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 16:43

Son dakika: 'da operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberine göre 'da aralarında hücre evinde kalan bir şüphelinin de olduğu 11 şahıs operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Operasyonlarda, dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu.

Antalya'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Aralarında / Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan bir firari şahısın da bulunduğu, toplam 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 4 şüpheli şahıs soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 5 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliğince bir şüpheli şahsa adli kontrol kararı uygulandı, bir şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu.

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