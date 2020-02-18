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Ivanka Trump kafaları karıştırdı! "Da Vinci'nin tablosu nerede?"

Başkanı 'ın kızı Ivanka, geçtiğimiz günlerde 'ye gitti. 'ni de ziyaret eden Ivanka, kafaları karıştırdı. "Da Vinci'nin tablosu nerede?" diye sordu. 'ın 450 milyon dolara aldığı tablo çalınmıştı.

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