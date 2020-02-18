ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, geçtiğimiz günlerde Abu Dabi'ye gitti. Louvre Abu Dabi Müzesi'ni de ziyaret eden Ivanka, kafaları karıştırdı. "Da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu nerede?" diye sordu.
Prens Selman'ın 450 milyon dolara aldığı tablo çalınmıştı.
Prens Selman'ın 450 milyon dolara aldığı tablo çalınmıştı.
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