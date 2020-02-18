Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 18.02.2020 15:39
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 15:39

'a verilen süre doluyor! Türk komandolar sokaklarında

, 'de masum sivilleri katletmeye devam ederken, Türk askerinin bölgedeki varlığı da artırıldı. Esad'a verilen sürenin sona yaklaşmasıyla birlikte komandolar, İdlib sokaklarında devriye atmaya başladı.

Türk komandolar İdlib sokaklarında

'deki farklı birliklerden takviye amacıyla 'ye gönderilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, 'in güney ve doğusu ile 'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli lar yaşanıyordu.

VERİLEN SÜRE DOLUYOR
Başkan , rejimine saldırıları durdurması için şubat ayının sonuna kadar süre vermişti. Sürenin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte bölgede, Türk askerinin varlığı da artış gösterdi.

KOMANDOLAR İDLİB'DE
İlk olarak Türkiye sınırına konuşlanan Mehmetçik, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra İdlib sokaklarına dağıldı. Komondoların gelmesi, halk tarafından coşkuyla karşılandı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Esad'a verilen süre doluyor! Türk komandolar İdlib sokaklarında
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri